Мохаммед Тауфик Аллави, бывший министр связи, был назначен на пост премьер-министра Ирака президентом Бархамом Салехом.

У Аллави теперь есть месяц, чтобы сформировать новое правительство, которым он будет руководить до досрочных выборов. Об этом сообщает Al Jazeera.

В субботу, 1 февраля, президент Ирака Бархам Салех, после того как протестующие отклонили своих кандидатов, назначил главой правительства Тауфика Аллави. После своего назначения Аллави заявил, что готов подать в отставку в случае, если политические силы будут пытаться навязывать ему кандидатов в министерства.

Он пообещал привлечь к ответственности виновных в убийстве протестующих и бороться с коррупцией.

Аллави, который является шиитом, учился и работал в Ливане и Великобритании, прежде чем заняться политикой Ирака после вторжения США в 2003 году. Он дважды занимал пост министра связи. Его предшественник Адиль Абдул-Махди подал в отставку в ноябре на фоне массовых антиправительственных демонстраций.

Ранее мы сообщали о том, что по так называемой "зеленой зоне" Багдада, где находится посольство Соединенных Штатов, выпущены пять ракет.

Также "Страна" писала, что в Ираке во время прошлых протестов против политики правительства погибли 4 человека. Также из-за столкновений с полицией ранены 44 человека.