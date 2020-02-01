На следующей нормандской встрече украинская сторона будет пытаться согласовать дату выборов на Донбассе осенью 2020 года. Электоральный процесс ожидается запустить одновременно по всей стране.

Об этом стало известно из интервью помощника президента Украины Андрея Ермака YouTube-каналу "KRYM - критическое мышление".

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак выразил надежду, что на следующей встрече нормандской четверки Киев договорится о проведении выборов на Донбассе вместе с местными выборами на всей территории Украины в октябре этого года. Согласно его словам, на следующей встрече по Донбассу украинская сторона представит новый пакет договоренностей.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам, прошли по всей территории Украины (включая Донбасс - Ред.) в конце октября", - заявил Ермак.

Советник Зеленского напомнил, что проведение выборов в Украине невозможно, если на территории страны находятся иностранные вооруженные формирования и если Киев не контролирует границу. В связи с этим украинская сторона будет добиваться получения контроля над границей с Российской Федерацией до октября 2020 года.

"У меня, как и у всех, много вопросов к минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положения, согласно которым граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил Ермак.

Отметим, что предыдущая встреча нормандской четверки состоялась 9 декабря 2019 года, и тогда лидеры условились встретиться через три месяца, то есть в первой половине апреля.

Видео: YouTube/ KRYM - критическое мышление

Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что конфликт на Донбассе Украина должна решить с Россией самостоятельно, без посторонней помощи.

Также "Страна" сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Израиль заявил, что Минские соглашения являются на сегодняшний день единственным документом, на основании которого можно вести диалог по прекращению войны и урегулированию ситуации на Донбассе.