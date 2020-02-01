В одном из районов Киева рыбаки выловили из залива голову мужчины в пакете. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти потерпевшего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В субботу, 1 февраля, около 14:00 в отделение киевской полиции поступило сообщение о том, что двое рыбаков возле залива "Собачье устье" в Оболонском районе обнаружили пакет, в котором находилась человеческая голова, которая, по предварительным данным, принадлежит мужчине 60-70 лет.

Кинологи обследовали береговую зона реки Днепр, а водолазы и сотрудники речной полиции осмотрели акваторию залива. По факту происшествия следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

Ранее мы писали о том, что в Буче Киевской области в июле 2019 года двое мужчин на почве ссоры избили до смерти своего обидчика, после чего вывезли его тело в лес, подожгли и закопали.

Также "Страна" сообщала, что экс-супруг жительницы Киева вместе с другом избил ее и повез в лес, где перерезал ей горло и закопал в мусорной яме.