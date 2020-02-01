Руди Джулиани просил не увольнять мэра Киева Виталия Кличко во время встречи с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Эту информацию подтвердил сам соратник Трампа.

Такой материал опубликован изданием The New York Times.

Личный адвокат президента США Руди Джулиани советовал не убирать с поста главы столицы Виталия Кличко во время встречи с Андреем Ермаком, помощником Владимира Зеленского. При этом Джулиани подчеркнул, что он высказывал свое личное мнение, а не позицию администрации Трампа

"Я сказал ему: "Я не знаю, я не в курсе событий, но, мне кажется, он - один из хороших парней". И выступая как личный друг, а не представитель власти или тому подобное. Я высказал свое мнение, а не мнение правительства, основываясь на личных отношениях", - рассказал адвокат Трампа.

В свою очередь Ермак подтвердил, что обсуждал с Джулиани судьбу Кличко. В издании отмечают, что Ермак также признал, что обсуждал с адвокатом президента США будущее Кличко: "Джулиани спросил, какое у меня мнение о мэре Кличко. Он сразу же подчеркнул, что я не должен рассматривать его вопрос как попытку влияния на меня. Это был конец нашего разговора о Кличко. Я отвергаю любые предположения, что Джулиани пытался повлиять на меня", - заявил Ермак.

Ранее мы писали о том, что Руди Джулиани встречался с экс-генпрокурором Шокиным, чтобы взять у него интервью. Во время беседы Шокин заявил, что сын вице-президент Соединенных Штатов Хантер Байден, если посмотреть на его биографию, является наркоманом и алкоголиком.

Также во время беседы с соратником Трампа, бывший Генпрокурор заявил о попытке убийства прошлой осенью. Он уверен, что его отравили ртутью пять месяцев назад.