В Госпогранслужбе напомнили украинцам о том, что с 1 марта въезд на территорию Российской Федерации будет осуществляться исключительно по биометрическим загранпаспортам и уточнили порядок пересечения границы.

Такая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Пресс-служба пограничников сообщила, что украинцы, которые уехали в Россию по внутреннему паспорту или по свидетельству о рождении смогут вернуться в Украину по этим же документам.

Ожидается, что переход на новую систему пересечения границы с Россией должен ускорить прохождение пограничного контроля и предотвратит использование поддельных документов. Также среди плюсов нововведения упоминается минимизация вероятности незаконного вывоза детей за пределы Украины.

Представители Госпогранслужбы отметили, что при оформлении человека с обычным внутренним паспортом пограничник тратит большое количество времени на внесение информации в базу данных. При оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается ридерами с машиносчитывальной зоны.

Также во внутренних паспортах, в отличие от зарубежных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, часто создает проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывания за рубежом (например, в командировке), отметили в ведомстве.

Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, пограничники посоветовали заранее подготовить необходимые документы, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.

Напомним, что ранее в МИД Украины анонсировали запрет выезжать в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Как сообщала "Страна", в России отреагировали на решение Киева изменить правила въезда в страну украинцев.