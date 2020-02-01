После разрушительных лесных пожаров в Австралии пошел дождь, благодаря которому часть природы начала восстанавливаться после опасного катаклизма.

Пользователи соцсетей активно публикуют живописные фотографии с растениями и животными из мест, где еще недавно был лишь пепел.

Напомним, с осени 2019 года в Австралии бушуют пожары, в результате которых погибло свыше 1 млрд животных и 24 человека. На борьбу со стихией были направлены около 3 тыс. военнослужащих.

Власти также пообещали выделить около $1,4 млрд на восстановление после лесных пожаров. В начале января пошли дожди, которые помогли пожарным побороть стихию, но опасность новых пожаров сохранялась.

Также мы публиковали трогательные фото, как в Австралии из огня выносили коал и отпаивали водой кенгуру.