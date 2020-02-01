Природа Австралии начала частично восстанавливаться после лесных пожаров. Фото: instagram.com/max_maujean

После разрушительных лесных пожаров в Австралии пошел дождь, благодаря которому часть природы начала восстанавливаться после опасного катаклизма.

Пользователи соцсетей активно публикуют живописные фотографии с растениями и животными из мест, где еще недавно был лишь пепел.

природа Австралии после пожара

природа Австралии после пожара

природа Австралии после пожара

природа Австралии после пожара

природа Австралии после пожара

природа Австралии после пожара

Напомним, с осени 2019 года в Австралии бушуют пожары, в результате которых погибло свыше 1 млрд животных и 24 человека. На борьбу со стихией были направлены около 3 тыс. военнослужащих.

Власти также пообещали выделить около $1,4 млрд на восстановление после лесных пожаров. В начале января пошли дожди, которые помогли пожарным побороть стихию, но опасность новых пожаров сохранялась

Также мы публиковали трогательные фото, как в Австралии из огня выносили коал и отпаивали водой кенгуру.

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