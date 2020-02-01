Ситуация в Украине станет одной из тем обсуждения на встрече президента Польши Анджея Дуды с его французским коллегой Эммануэлем Макроном в Варшаве.

Об этом рассказал председатель Кабинета польского президента Кшиштоф Щерский в эфире Польского Радио.

Во время встречи польского лидера Анджея Дуды и Эммануэля Макрона в понедельник, 3 февраля, будут подняты темы НАТО, перспективы расширения Европейского Союза, Брекзита и Минского процесс.

"Мы хотим узнать, как Франция сейчас оценивает прогресс работы в нормандском формате и Минском процессе", - отметил Щерский. Он также напомнил о будущем председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году и отметил, что Варшава должна присутствовать во время дискуссий на тему стратегии мира в Украине.

Напомним, что 27 января в рамках рабочего визита в Польшу для принятия участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря в Освенциме, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления рассказал об украинцах, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Также мы писали о том, что Зеленский выразил солидарность с руководством Польши в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.