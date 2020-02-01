Из православного храма в Виннице были украдены мощи Св. Николая. Преступление было зафиксировано камерами наблюдения, преступника задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В субботу, 1 февраля, правоохранители задержали 37-летнего мужчину по подозрению в похищении мощей Св. Николая из Крестовоздвиженского храма в Виннице. Полицейские установили, что подозреваемый был ранее судим за убийство.

Сообщается, что полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые находятся на территории храма. Так им удалось установить личность.

"Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области", - добавили в полиции. Глава ГУНП в областа Юрий Педос заявил, что преступник подарил мощи своему товарищу, у которого они позже были изъяты правоохранителями.

За совершение кражи в соответствии со ст.185 УК Украины преступнику грозит до шести лет заключения.

Подозреваемый в краже мощей. Фото: Полиция Винницы

Скриншот: Полиция Винницкой области

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