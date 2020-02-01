Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук извинилась за своего коллегу Евгения Брагара, который предложил украинцам продавать дорогостоящих собак, чтобы оплатить коммуналку.

Представительница фракции уточнила у себя в Facebook, что высказывание было некорректное.

"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления при получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать компенсацию за жилье в Киеве, привет!)...", - сказала она.

Кравчук уточнила, что если "не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой".

"От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности. От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - подчеркнула она.

Скриншот: facebook.com/yevheniya.khudzik

Ранее мы писали, что депутат от фракции "Слуга народа" 25-летний Евгений Брагар посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на высокую стоимость коммунальных услуг, продать собаку и расплатиться таким образом. После этого парламентария начали активно критиковать в сети.

Также мы рассказывали, что под Житомиром люди сожгли квитанции за доставку газа.