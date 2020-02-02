Юрист Андрей Портнов опубликовал еще одну запись разговора фигурантов дела по убийству журналиста Павла Шеремета. На ней слышно, как Инна Грищенко ("Пума") обсуждает со своим мужем Владиславом Грищенко ("Бучей) детали преступления.

Видео перехвата разговора юрист опубликовал на своем канале в Telegram.

"Перехват разговора фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета Владислава "Буча" и Инны "Пума" Грищенко, которые обсуждают как "повесить" убийство Павла Шеремета на третьего соучастника Ивана, ДНК которого было найдено на мине, аналогичной той, на которой взорвали Павла Шеремета", - пишет Портнов.

"Я не спал и у меня шо-то в голову влезла такая х@йня, - говорит Владислав. - Вот этот (неразборчиво) у меня им по большому счету нах@й не надо. А по журналисту вот этому им п@@дец как надо".

Он продолжил: "У Бороды есть Сережа, который туда везде вхож в Киеве. А что, если поговорить с Сергеем Игоревичем, чтобы он вышел на тех, кто ведет по этому журналисту дело, и прийти к обоюдному с ними решению: они через Киев закрывают вот всю эту х@йню, а мы якобы подтверждаем, что шо Ваня причастен к этому. И ссылаемся на покойного Ваню по этому журналисту".

Полная версия разговора "Пумы" и "Бучи" с комментариями Портнова приведена ниже.

Видео: YouTube/ Андрей Портнов

Ранее сегодня Портнов уже публиковал часть записи прослушки подозреваемых в убийстве журналиста. На опубликованном файле в YouTube Кузьменко ведет диалог с женой сотрудника СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 5-го Управления ГКР СБУ - Василисой Мазурчук.

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