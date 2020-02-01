Коронавирус. Фото: Синьхуа

Правительство Китая обратилось к Европейскому союзу с просьбой помочь с доставкой медикаментов для борьбы с коронавирусом. Именно с такими словами к председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обратился председатель Госсовета КНР Ли Кэцян.

Как сообщает Global Times, прошение о помощи было адресовано всем странам Евросоюза.

Также китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

Отметим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине. "Это безусловно не демонстрация добрых намерений", – заявили китайские дипломаты. 

Напомним, на территории китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, находятся 57 украинцев.

Ранее сообщалось, что ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.