Правительство Китая обратилось к Европейскому союзу с просьбой помочь с доставкой медикаментов для борьбы с коронавирусом. Именно с такими словами к председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обратился председатель Госсовета КНР Ли Кэцян.

Как сообщает Global Times, прошение о помощи было адресовано всем странам Евросоюза.

Также китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

Отметим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине. "Это безусловно не демонстрация добрых намерений", – заявили китайские дипломаты.

#JUSTIN: Chinese Premier Li Keqiang spoke with @vonderleyen on the phone, asking the EU side to facilitate Chinese side’s urgent procurement of medical supplies from EU member countries through business channels. pic.twitter.com/u4B7XPW7iF