За первый месяц года гривна подешевела по отношению к доллару США на более чем 5%. Относительно евро украинская валюта ослабилась почти на 4%.

Об этом гласят данные "Макроэкономического и монетарного обзора" НБУ.

В пятницу, 31 января, Нацбанк Украины опубликовал обзор макроэкономических процессов и монетарной политики за январь 2020 года, согласно которому украинская национальная валюта подешевела по отношению к доллару США на 1 гривну 23 копейки, или 5,19% - с 23,69 до 24,92 грн/долл.

Что касается евро, то относительно него гривна просела на 1 гривну 5 копеек, или на 3,97% - с 26,42 до 27,47 грн/евро.

Падение гривны финансовый регулятор объясняет тем, что курс "скорректировался на фоне сезонно низкой активности на рынке в начале года".

"НБУ осуществлял операции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже, однако по итогам месяца сальдо операций на МБВР осталось положительным (98 млн долл.)", - отметили в Нацбанке.

Ранее "Страна" объяснила, почему курс в последний день января безналичный доллар перешагнул психологический рубеж в 25 гривен и дала прогноз на курс валют на следующую неделю.

Также мы писали о том, что НБУ провел резкое снижение учетной ставки до 11%. Чем это грозит для украинской экономики - читайте в нашем материале.