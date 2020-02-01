Cурок Тимка III предсказал, что привычной зимы со снегом и морозом в Украине уже не будет. Также предполагается, что следующая зима также пройдет без снега.

Сурок, который проживает на территории биологической станции Харьковского национального университета, был шокирован увиденной погодой, говорится в Telegram-канале "БЕХА (Харьков)".

"Тимка шокирован такой погодой, но весна будет продолжаться и настанет тепло через 6 недель", - сказала Надежда Токарьская, которая присматривает за сурком.

Кроме того, сурок предсказал, что следующая зима также будет безснежной.

В качестве вознаграждения за работу Тимка получил букет из моркови, яблок и злаков.

Ранее "Страна" разбиралась в истории Дня сурка в Украине. Как оказалось, это больше развлекательное действо. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, который вылезает из норы. По поведению животного можно судить о наступлении весны.

Напомним, в начале третьего зимнего месяца в Украине по-прежнему не будет зимней погоды с традиционными для этого времени года снегом и морозами. Более того, температура воздуха будет, как в разгар весны. Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко.