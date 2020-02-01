10 украинских каналов прекратят спутниковое вещание в открытом доступе и будут закодированы начиная с 1 марта 2020 года.

Об этом информирует профильный ресурс "Телекритика".

С 1 марта этого года 10 каналов, которые не входят ни в одну медиагруппу, будут закодированы и исчезнут из бесплатного доступа. В эту десятку попали телеканалы MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха".

Эту информацию подтвердил генеральный продюсер MusicBox Сергей Кобель. В свою очередь пресс-служба канала Xsport сообщила, что решение кодировать спутниковый сигнал действительно было принято руководством, а окончательная дата исчезновения канала из свободного доступа будет анонсирована позже.

Напомним, что с 28 января десятки популярных украинских телеканалов, среди которых Интер, 1+1, СТБ, Новый канал, ICTV и другие, были закодированы. Мы рассказывали о причинах таких изменений в спутниковом вещании.

Также "Страна" подробно описала пять способов, которые позволят украинцам продолжать смотреть любимые спутниковые телеканалы бесплатно.