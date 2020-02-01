Государственный бюджет Украины в январе 2020 года получил 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен или 24,5% меньше запланированного поступления средств. Причиной этого стали "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года".

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, одной из проблем стал курс валюты, говорится в сообщении в Facebook.

Так, среди других причин уменьшения поступлений, называются снижение объемов импорта нефти, угля и ткани, а также снижение цены на газ.

Скриншот: facebook.com/minfin.gov.ua

Напомним, Государственное казначейство обнародовало сведения о выполнении Госбюджета Украины по доходам и поступлениям в местные бюджеты. По данным ведомства, Госбюджет за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном потолке 91,13 млрд грн. Для сравнения, в 2018 году Госбюджет был сведен с дефицитом 59,25 млрд грн при установленной верхней планке 94,1 млрд грн.

Ранее "Страна" писала, что Украина начала 2020 год с рекордными 17,6 млрд на казначейском счету.