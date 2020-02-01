Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай и выдачу рабочих виз гражданам Китая. Эти меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса на территории Российской Федерации.

Такое распоряжение издало российское правительство.

В субботу, 1 февраля, правительство Российской Федерации издало распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки на территорию КНР.

Также в рамках профилактики распространения коронавируса, российский Кабмин принял решение прекратить оформление и выдачу рабочих виз китайцам.

Распоряжение правительства РФ. Скан: Правительство Российской Федерации

В свою очередь власти Киргизии закрыли границы и прекратили авиасообщение с Китаем из-за вспышки вируса 2019-nCoV.

Ранее мы писали о том, что российские власти распорядились закрыть границу на Дальнем Востоке. Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса из Китая. Такое распоряжение 30 января подписал глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Напомним, что руководство Украины также прекращает воздушное сообщение с КНР с 4 февраля.