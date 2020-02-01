Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл в столицу Казахстана Астану, где обсудит вопросы с руководством страны вопросы о двустороннем и региональном сотрудничестве.

Как сообщает "РИА Новости", информацию об этом подтвердил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

"Майк Помпео прибыл в Казахстан", - сказал он.

Также чиновник рассказал, что в ходе визита лидеры стран обсудят глобальную повестку дня.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с Беларуси, однако окончательно об этом говорить пока рано. А вот конфликт на Донбассе, по его словам, Украина должна решить с Россией самостоятельно.

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко начал встречу с Майклом Помпео с шутки про диктатуру в Беларуси. Последний закончил ее насмешкой над журналистами.