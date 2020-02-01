В России позитивно отреагировали на предложение нардепа от "Слуги народа" поставлять воду на аннексированный Крым, однако подчеркнули, что готовы покупать ресурс по "здравой цене".

Об этом заявили члены комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и Сергей Цеков, передает РБК.

Российские представители заявили, что идея Украины об открытии Большого Крымского канала для продажи воды на территорию Крыма является верной.

Джабаров добавил, что перекрытие канала привело к заболачиванию Херсонской области: "Там поднимается уровень грунтовых вод из-за того, что вода не проходит. То есть там убыток идет прямой. Ущерб наносится сельскому хозяйству Украины. Они могли бы зарабатывать деньги. Это бы (продажа воды - Ред.) пошло на пользу обеим странам, потому что установились бы контакты более-менее на региональном уровне", — объяснил сенатор.

Джабаров уточнил, что объемы воды, которые будет поставлять Украина, будут использованы в сельском хозяйстве.

Его коллега Сергей Цеков заявил, что Россия не готова приобретать воду по любой цене: "Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будет идти. Если предложат, будем договариваться по цене. Естественно, по цене здравой, а не по той, по которой они хотят".

Ранее "Страна" писала, что в Крыму хотят вернуть на полуостров воду из Днепра.

Также мы сообщали, что экс-представитель Порошенко в Крыму заявил, что Украина может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию Северной части аннексированного Крыма.