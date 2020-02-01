Столица Финляндии Хельсинки впервые в истории осталась в январе без снега.

А вот в населенном пункте Киттиля 30 января было зафиксировано 111 см снега, что стало новым рекордом, передают "РИА Новости".

Метеорологический институт страны утверждает, что тепло в пределах 7-8 градусов было на 60% территории страны. Это соответствует марту-апрелю, но никак не зиме.

Самая высокая температура воздуха в январе зафиксировали в районе города Турку 21 января – плюс 9,2 градуса Цельсия.

Напомним, в ночь на 30 января в Лисичанске Луганской области в результате непогоды были обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тысячи человек. Коммунальщики сейчас восстанавливают водоснабжение.

Также "Страна" писала,что из-за отсутствия снега на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника дикие животные оставляют паутину следов на голой земле.