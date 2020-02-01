Немецкий самолет с эвакуированными из китайского Уханя гражданами ФРГ и других стран не смог совершить временную посадку в Москве. Российские диспетчеры заявили о нехватке ресурсов в своих аэропортах. Представители Германии назвали этот шаг со стороны РФ "недружественным".

Об этом рассказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что на борту немецкого самолета Airbus A310 находились 108 граждан Германии, 34 китайца, один болгарин и один американец. Их эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса в китайском городе. Самолет вылетел оттуда ранее 1 февраля.

Предполагалось, что Airbus сможет совершить временную посадку в Москве, так как, по словам Минобороны Германии, Россия разрешила полет самолета в своем воздушном пространстве и гарантировала обеспечить посадку в одном из аэропортов для подзаправки и смены экипажа.

После того, как пилоты получили отказ на посадку, он был перенаправлен в Хельсинки. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен.

Представители МИД ФРГ назвали действия России "надуманной отговоркой" и "недружественным актом"

"Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать ", - заявил Йоханн Вадепуль, зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. По его мнению, для России было важнее отказать самолету в посадке, чем помочь людям, которые оказались в беде. "Это говорит о многом", - считает политик.

В свою очередь сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о скорой эвакуации граждан Российской Федерации из Китая в связи с распространением там коронавируса.

"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", - сказал он журналистам. Всего, для эвакуации будет задействовано пять самолетов ВКС России.

Напомним, на территории китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, находятся 57 украинцев.

Ранее сообщалось, что ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также мы писали, что посольство Украины в Китайской Народной Республике утверждает, что удалось установить связь с 71 гражданином нашей страны. Из них 51 хочет эвакуироваться.