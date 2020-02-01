Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с Беларуси, однако окончательно об этом говорить пока рано. А вот конфликт на Донбассе, по его словам, Украина должна решить с Россией самостоятельно.

Об этом он рассказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, обсудив с ним развитие отношений между странами, передает "БЕЛТА".

Так, санкции касаются отдельных граждан Беларуси, а также нескольких компаний, которые были введены после выборов президента Беларуси в 2006 году. По словам США, они не соответствовали духу демократии. Ответом Беларуси стало то, что они отозвали своего посла из Соединенных Штатов.

"Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего", - сказал Помпео.

Госсекретарь утверждает, что "до этой точки мы не дошли", но "такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели".

А вот говоря о конфликте между Украиной и Россией, Помпео заявил, что страны должны сами прийти к согласию.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - подчеркнул он.

Напомним, Лукашенко начал встречу с Майклом Помпео с шутки про диктатуру в Беларуси. Последний закончил ее насмешкой над журналистами.

Ранее "Страна" писала, что Помпео в пятницу находился c визитом в Украине. Он провел встречи с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, президентом Украины Владимиром Зеленским и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием. Также почтил память погибших на Донбассе украинцев, возложив цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.