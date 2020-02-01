Европейский союз официально заявил, что со 2 февраля вводятся новые правила выдачи виз для граждан из третьих стран, которые хотят посетить страны содружества. Предусматривается, что правила упростят процедуру запроса на визу и облегчат развитие туризма, спорта и бизнеса.

Также на сайте Европейской комиссии утверждают, что это предоставит странам больше ресурсов для борьбы с незаконной миграцией и угрозами внутренней безопасности.

Так, правила будут распространяться на 105 стран. Они предусматривают выдачу виз для 22 стран Евросоюза, которые входят в список Шенгенской зоны.

К примеру, теперь заявители смогут подавать обращение на визу за 6 месяцев до приезда в страну, вместо отведенных трех. А рассмотрение прошения должно занимать не больше 15 суток. В отдельных случаях это может занять до 45 дней.

Напомним, Европейский союз после процедуры Brexit сделал заявление о том, что в Лондоне будет открыто дипломатическое посольство, руководить которым будет португальский дипломат Жуан Вале де Алмейду.

Как сообщала "Страна", 31 января, в полночь по центральноевропейскому времени (1 февраля 01:00 по киевскому - Ред.) Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, став первой такой страной за время существования блока. Она вступила в ЕС в 1973 году и больше не будет государством-членом.