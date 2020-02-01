На территории стран Европейского Союза введен единый формат зарядки для мобильных телефонов. За такое решение проголосовали депутаты Европарламента.

В пятницу, 31 января, члены Европейского парламента проголосовали за введение единого универсального метода зарядки для мобильных телефонов, против которого выступила Apple. Решение принято 582 голосами против 40. Члены Европарламента теперь призывают Европейскую комиссию утвердить новые правила, информирует BBC.

Типы зарядных кабелей для мобильных устройств. Иллюстрация: BBC

Многие телефоны Android имеют порт USB-C, в то время как в iPhone используется кабель Lightning. В компании Apple в свою очередь заявили, что общий стандарт задушит развитие технологий.

Стоит отметить, что европейские политики боролись за общий стандарт зарядных устройств в течение последнего десятилетия. По оценкам ЕС, устаревшие кабели производят более 51 000 тонн отходов в год. В 2009 году на рынке было более 30 различных зарядных устройств, по сравнению с тремя в настоящее время.

В свою очередь представители компании Apple ответили: "Правила, которые будут стимулировать соответствие между типами разъемов, встроенных во все смартфоны, скорее заморозят инновации, чем будут их поощрать. Такие предложения вредны для окружающей среды и излишне разрушительны для клиентов."

Специалисты отрасли прогнозируют, что несмотря на споры, в какой-то момент Apple все же будет вынуждена оборудовать свои устройства, предназначенные для европейского рынка, разъемами USB-C. Окончательный регламент замены должна утвердить Еврокомиссия.

Стоит отметить, что вчерашнее решение Европарламента основано на том, что средний показатель электронных отходов для граждан ЕС составляет 16,6 кг, что почти в 3 раза больше общемировых показателей - 6 кг.

Ранее "Страна" рассказывала, что Apple может полностью отказаться от портов для зарядки, выпустив в будущем беспроводные модели iPhone и iPad.

Также мы писали, что в Apple подтвердили факт сканирования компанией фотографий пользователей iPhone. Там заявили, что делают это для предотвращения распространения детской порнографии.