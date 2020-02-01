Национальный банк Украины оштрафовал "КБ "Аккордбанк", которым владеет муж министра финансов Оксаны Маркаровой, на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба регулятора, причиной штрафа стало ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Конечным бенефециаром и владельцем "Аккордбанка" является Даниил Волынец – муж Оксаны Маркаровой.

Согласно данным регулятора, по состоянию на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд гривен.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз реального роста валового внутреннего продукта страны на 2020-2021 гг. - 3,5% и 4% соответственно. При этом регулятор ожидает сохранение его роста на 4% и в 2022 году.

Также "Страна" писала, что Нацбанк прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже диапазона 5% ± 1 п. п., но вернется в его границы в конце года. Также НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 3,5%.