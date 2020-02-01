В результате обстрелов на Донбассе погибла медик. Она получила смертельные ранения, когда доставляла медикаменты на передовую.

Об этом сообщает Штаб Объединенных сил в Facebook.

В субботу, 1 февраля, при обстрела на Донбассе в районе поселка Новотошковское погибла старший боевой медик ООС Клавдия Сытник.

Сытник была 33 года. Она получила смертельное осколочное ранение в грудь.

"Во время доставки медикаментов на позицию женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаниз сил

Ранее "Страна" писала о том, что происходит в районе разведения войск на Донбассе. Там до сих пор продолжаются ожесточенные обстрелы. Они особенно сильны у Золотого в Луганской области.

Также мы сообщали, что вчера сепаратисты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Украины. На тот момент погибших с украинской стороны не было.