Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Конституцию России необходимо включить упоминание о Боге, поскольку большинство граждан являются верующими.

Во время 11-й годовщины своей интронизации он уточнил, что подобные слова уже включены в гимн России, передает "Интерфакс".

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции", - сказал он.

Патриарх Кирилл также призвал россиян добиться этого общими усилиями.

"Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции", - подчеркнул он.

Отметим, что Россия, как и Украина, являются светскими государствами, и никакая из религий (или ее отсутствие у граждан) не является обязательной.

Напомним, 26 января в России на 52-м году жизни умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин. Трагедия произошла, когда священнослужитель вышел из храма.

Также "Страна" писала, что во вторник, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил патриарх Константинопольский Варфоломей, который в свое время дал Украине Томос.