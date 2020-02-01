Посольство Украины в Китайской Народной Республике утверждает, что удалось установить связь с 71 гражданином нашей страны. Из их 51 хочет эвакуироваться.

Как выяснилось, 45 человек сейчас находятся в Ухане, передает "УНН".

"По состоянию на 01.02.2020 года посольством установлена связь с 71 гражданином Украины, находящихся в провинции Хубэй. Из них 51 человек (город Ухань - 45 человек, остальные населенные пункты - 6 человек) выразили желание быть эвакуированными в Украину", - говорится в сообщении.

Дипломаты уточнили, что посольство находится в постоянном контакте с гражданами Украины при помощи социальных сетей и сотовой связи.

Напомним, в Испании обнаружен первый подтвержденный случай коронавирусом из Китая, который вызывает атипичную пневмонию. Заболел турист из Германии, который до этого общался на родине с зараженным немцем.

Ранее "Страна" писала, что в Украине разработают свою систему теста на коронавирус.