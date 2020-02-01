В Виннице был сорван тренинг для журналистов, посвященный освещению ЛГБТ тематики. Хулиганы залили участников мероприятия маслом и засыпали их перьями. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом информирует пресс-служба полиции Винницкой области.

Сегодня, 1 февраля, в гостиннице "Подолье" в Виннице должен был состояться второй день тренинга для журналистов по толерантному освещению новостей, связанных с ЛГБТ-сообществом в Украине. Мероприятие организовывала общественная организация "Винницкое агентство журналистских расследований". Однако сегодня тренинг не состоялся из-за того, что трое неизвестных зашли на территорию гостинницы и облили посетителей и помещение маслом, после чего засыпали все перьями.

Полиция начала досудебное расследование по признакам ст. 171 УК Украины (препятствование законной журналистской деятельности) и ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство). За совершение этих правонарушений законодательством предусмотрена ответственность - до 4-х лет лишения свободы.

Пресс-служба правоохранителей соощила, что окончательная правовая квалификация действий злоумышленников будет дана после изучения имеющихся видеозаписей инцидента, допросов свидетелей происшествия и проведения ряда других следственных действий.

Скриншот: Facebook/ Поліція Вінницької області

Ранее мы писали о том, что ряд ЛГБТ-организаций Украины поддержали парламентское объединение "за семейные ценности". Они заявили, что тоже разделяют основные семейные ценности и уверяют, что работа такого объединения, согласно конституционным ценностям, должна решить проблемы ЛГБТ-сообщества в Украине.

Также "Страна" сообщала, что депутаты горсовета Ровно запретили проведение маршей равенства в день рождения Бандеры. Такое решение было мотивировано тем, что подобные мероприятия якобы представляют угрозу институту семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера.