Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов заявил, что правоохранители провели обыск всех, кто пришел в мечеть на улице Дегтяревской, в результате чего увезли 25 человек.

Фото: facebook.com/said.ismagilov

В своем посте в Facebook муфтий возмутился, что инцидент произошел перед пятничной молитвой. А на замечания верующих они ответили, что проводят проверку не в самом здании, а у входа возле него.

Скриншот: facebook.com/said.ismagilov

"У нас что, в Киеве установлен паспортный режим, военное положение? Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений! Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма, или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву", - сказал он.

Фото: facebook.com/said.ismagilov

Сам инцидент Исмагилов назвал позором и стыдом, подчеркнув, что раньше за такое критиковал российскую власть. А теперь аналогичное происходит и в Киеве. В результате проверки полиция увезла 25 человек.

Фото: facebook.com/said.ismagilov

Напомним, националист Дмитрий Корчинский в пятницу, 31 января, заявил, что в Киеве на улице Дегтяревской проходит обыск в мечети, которая находится в Исламском общественном культурном центре. В нее приходят молиться северокавказцы, которые являются членами добробатов, воюющих на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в одной из крупнейших букмекерских контор Украины проходят обыски.