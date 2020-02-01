Владимир Зеленский, в процессе уже анонсированного им на встрече с Гончаруком переформатирования правительства, собирается создать сразу несколько новых министерств: промышленности, инвестиций, сельского хозяйства и оккупированных территорий.

Такую информацию опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

"По данным "Страны", на Минпром рассматривается кандидатура Ростислава Шурмы - одного из лидеров Оппозиционного блока и экс-директора Запорожстали - завода Рината Ахметова.

Шурму, если его назначат, можно будет назвать первым человеком Ахметова в Кабмине.

На министерство инвестиций пророчат Тараса Лукачука - регионального президента Jacobs в странах Восточной Европы. На выборах в Раду он официально финансировал партию "Голос" (что позволяет отнести его к западно-ориентированной тусовке). Однако, как ни странно, ряд источников связывает его при этом с Игорем Коломойским.

Министром по оккупированным территориям Гончарук предлагает своего давнего друга Алексея Резникова (сейчас является участником от Украины в трехсторонней переговорной группе по Донбассу в Минске). Последний также связан в последнее время с помощником президента Ермаком. Резников, судя по его заявлениям, является противником компромиссов по Донбассу и выполнения политической части Минских соглашений в их нынешнем виде (что соответствует и линии украинской власти в целом).

Кроме того, ожидается назначение вице-премьера по экономике, который должен стать куратором «профана в экономике» Гончарука. На эту должность рассматриваются Виктор Пинзеник и Игорь Никонов - экс-заместитель Кличко.

Кроме того Зеленский планирует заменить министров соцполитики и обороны, которыми недоволен. Ожидается и восстановление министерства сельского хозяйства, которое может возглавить человек, близкий к агроолигарху Веревскому (возможно, это будет Алексей Мушак - экс-депутат от БПП и советник премьера Гончарука, хотя сам он уже отрицал свое делание стать министром).

Под угрозой отставки находится и руководство НБУ и Антимонопольного комитета, которые достались Зеленскому в наследство от Порошенко и во-многом остаются лояльны последнему. Кроме того, с НБУ ведёт ещё свою войну и Коломойский.

Все эти маневры с "перестановкой кроватей" задуманы Зеленским и Гончаруком по нескольким причинам.

Для премьера это шанс отвлечь внимание от скандала с прослушкой и развеять слухи о кризисе доверия между ним и президентом.

А для Зеленского это возможность показать, что он контролирует ситуацию, проводит перемены в Кабмине, к которому много претензий.

В непубличной плоскости - это возможность удовлетворить аппетиты олигархов в обмен на лояльность их медиа и депутатов.

При этом, вопрос о возможной отставке премьер-министра не снят. Такой вариант продолжает рассматриваться. В числе основных кандидатов топ-менеджер "Нефтегаза" Юрий Витренко (его активно лоббирует Коломойский) и экс-вице-премьер еще времен Кучмы и глава Нефтегаза времен Тимошенко и Ющенко Олег Дубина (его, как говорят, продвигает Виктор Пинчук)", - пишет телеграм-канал.

Подробно о том, какие еще перестановки могут произойти в правительстве Украины, читайте в нашем материале "Сезон большой перетряски".

Напомним, что недавно в Кабмине уже произошли некоторые изменения. Так, в правительстве урегулировали некоторые вопросы территориальных органов Минюста. Речь идет о Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний. Создан орган Минюста по вопросам исполнения уголовных наказаний Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.