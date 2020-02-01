В сети обсуждают скандальное предложение одного из самых молодых депутатов Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Евгения Брагара. Он посоветовал пенсионерке продать собаку и рассчитаться за коммунальные услуги.

Совет прозвучал в пятницу, 31 января, в эфире программы "Голос народа" на "112 канале".

"Страна" разбиралась в этой истории.

Что заявил "слуга народа" Брагар

В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы Кировоградской области Любови Павловной, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ при пенсии в две тысячи гривен.

По словам пенсионерки, субсидию она получает, но скидка выходит незначительная. Женщина оплачивает 1953 гривны за газ и 154 грн абонплаты. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен.

"Конечно, судить в таких условиях сложно, мы не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случаи, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Если человек имеет несколько квартир, она имеет соответствующее имущественное положение, а значит, не нуждается в дополнительной субсидии. Если есть собака элитной породы, он (человек - Ред.) может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил на вопрос женщины 25-летний Брагар.

На вопрос ведущего, что, может быть, тут другая ситуация, Брагар оставался непреклонным, подтверждая тезис, что "можно оплатить и жить себе спокойно дальше".

"Продай собаку и заплати за газ!". Реакция соцсетей на слова нардепа

Заявление депутата вызвало большой скандал.

Блогер Денис Гороховский сравнил слова нардепа с выступлением Порошенко, который обвинил своих оппонентов в том, что они и "будки собачьей не построили".

"Слова Грабара мгновенно вызвали всплеск возмущения в социальных сетях. Порошенко призывал строить собачьи будки. Депутат от СН предлагает продавать собак. Тезисы, по сути, противоположны, а долбо*бы одинаковы. Магия какая-то", - пишет Гороховский.

Скриншот: Facebook/ Денис Гороховский

Политолог Константин Бондаренко проиронизировал, намекая, что следующим советом станет идея продавать органы для оплаты коммуналки.

"Я не боюсь повышений цен на газ и электроэнергию! У меня четыре собаки элитных пород. И элитный кот. И обе почки у меня здоровые, если что", - написал Бондаренко.

Скриншот: Facebook/ Денис Гороховский

Журналист "Страны" Владислав Бовтрук предложил законом запретить выдавать коммуналку владельцам собак элитных пород.

"Предлагаю на законодательном уровне закрепить: Если в семье есть собака элитной породы, субсидию не выдавать. Уже вижу как во время выборов кандидаты раздают не гречку, а собак элитной породы", - саркастически размышляет Бовтрук.

Скриншот: Facebook/ Владислав Бовтрук

Адвокат Елена Лукаш приводит другие примеры подобного поведения "слуг народа".

"-Нет денег – продайте собаку.

-Сотни тысяч дохода– не достаточно чтоб родить и воспитать ребенка.

-Деньги на старость вам нужно копить самостоятельно.

-Я не могу жить на министерскую зарплату.

-Обнародование переписки с проституткой является уголовным преступлением. «И тот, кто сделал это оттуда, заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю!»

-Против нас действует мощный враг. Следует уметь защищать информационное пространство.

- Плата за обслуживание РРО символическая! - всего 1 000 грн. в месяц.

Мы слышим такое ежедневно. Даже начали к этому привыкать. Никто и никогда за подобное не извиняется. Это несут со всех экранов "слуги".

И самое страшное, что они не просто так думают. Они так поступают. С людьми и страной.

Бессердечность, безжалостность, отсутствие сопереживания, умышленное демонстративное, вызывающее и обязательно деструктивное поведение, направленное на причинение страданий другим, - это признаки социопатии".

Скриншот: Telegram/ Elena Lukash

Журналистка Екатерина Шумила попыталась развить сюжет, предложенный "слугой народа" касательно продажи собаки пенсионеркой:



"Раз депутаты такие "гениальные" советы раздают пенсионерам, что тогда они будут советовать другим категориям населения. К примеру, молодым, незамужним девушкам?)"

Скриншот: Facebook/ Екатерина Шумило

Менеджер Андрей Дуденко прокомментировал прецедент мемом с собакой.

Реакция в "Слуге народа"

Насмешки над Грабаром не стали скрывать даже в фракции "Слуга народа". В частности, об этом написал нардеп Александр Дубинский

"Продай собаку заплати за газ! Наш новый рецепт выживания для села", - говорится в посте Дубинского.

Скриншот: Facebook/ Александр Дубинский

Его коллега Макс Бужанский предлагает законодательно дать пенсионерам право красть собак элитных пород, чтобы потом продать их в оплату коммуналки.

"Коллеги по фракции предлагают пенсионерам, которым нечем расплатиться за коммуналку, продать для этих целей собаку элитной породы, если таковая имеется.

А как быть с теми пенсионерами, у которых нет собак элитной породы?

Я думаю, нужно рекомендовать им ловить или красть где то собак элитных пород.

Можно даже законодательно определить им сезон охоты на собак элитных пород, совпадающий с отопительным сезоном.

Специальные места отвести, для ловли собак, общество ловителей собак элитных пород зарегистрировать.

И платить пенсии борзыми щенками, вырастил- продай. Класс, мы ж про собак обещали на выборах, разве нет?".

Скриншот: Telegram/ Макс Бужанский

А вот депутат от СН Евгения Кравчук заявила, что Брагар имел в виду, что многие злоупотребляют льготами. И призвала депутата не участвовать в ток-шоу.

"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления при получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать компенсацию за жилье в Киеве, привет!)...

И еще раз убеждаюсь: не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер.

Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности.

От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря.

Мы их поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией".

"Хейт начался после моего заявления о языковой дискриминации". Как нардеп объяснил свою позицию

Реакция Брагара на происходящее была достаточно быстрой.

Нардеп написал пост в Facebook, где извинился за свои слова. Также он признал, что является новым лицом в политике и не научился отвечать на острые вопросы.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - написал политик.

Он сказал, что не хотел кого-то обидеть, а хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни.

"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается", - заявил депутат.

Скриншот: Facebook/Євгеній Брагар

В комментарии "Стране" депутат объяснил свою позицию. В частности, он отметил, что хейт (имеется в виду травля – Ред.) в его сторону начался после призыва не дискриминировать людей по языковому признаку.

"Ситуация с коммунальными тарифами действительно сложная. Реформа внедрения субсидий является ключевой в социальной политике за последние годы, но все же мое выражение не совсем правильно поняли, необходимо действительно проверять людей, которые получают субсидию, потому что в последние годы были случаи, когда ее получали люди, имеющие по несколько квартир и машин, но при этом скрывали свое состояние", - рассказал политик.

"Хейт начался несколько дней назад, но он был больше связан с моим обращением в полицию по поводу инцидента в маршрутке, где произошел момент дискриминации по языковому признаку. В этой стране должен работать закон. Есть 161 статья в уголовном кодексе которая запрещает дискриминировать людей по языковому признаку. Представьте себе ситуацию, если бы такое выражение сказали где-то в Германии или Франции. Были бы правовые санкции, поэтому, если мы все же двигаемся в направлении Европейской интеграции, то должны разделять их ценности и относится ко всем гражданам Украины толерантно, независимо от их национального происхождения, языка, веры и сексуальной ориентации", - заявил депутат.