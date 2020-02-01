Европейский союз после процедуры Brexit сделал заявление о том, что в Лондоне будет открыто дипломатическое посольство, руководить которым будет португальский дипломат Жуан Вале де Алмейду.

Как говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое было обнародовано 1 февраля, дипломатическое учреждение начало работу с сегодня дня, передает "Укринформ".

Располагаться миссия будет в помещении бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне. Помимо стандартных функций, делегация ЕС будет следить за выполнением соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном.

Также они будут заниматься повышением осведомленности о правах граждан Евросоюза в Британии после Brexit.

Кроме того, в сети также появилось видео, как флаг Великобритании снимают со входа в здание Европейского Совета в Брюсселе.

Видео: YouTube/AFP News Agency

Напомним, 31 января, в полночь по центральноевропейскому времени (1 февраля 01:00 по киевскому - Ред.) Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, став первой такой страной за время существования блока. Она вступила в ЕС в 1973 году и больше не будет государством-членом.

Также "Страна" писала, что Европейский парламент подавляющим большинством голосов одобрил Brexit.