С сегодняшнего дня, 1 февраля, в Украине прекращают свою работу таксофоны "Укртелефона", поскольку они являются неактуальными и убыточными. В ближайшее время начнется демонтаж оборудования, которых сегодня насчитывается коло 4800.

В компании уточнили, что за несколько лет существенно сократилось время разговоров через них. Если в 2017 году через них проходило 900 000 минут разговоров, то в 2019 уже менее 380 000 минут, передает "Лига".

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 000 минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 000 минут", - говорится в сообщении.

Сами таксофоны расположены в различных городах Украины. В среднем, через них проходят около 2,5 минуты разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, с 1 февраля 2020 года "Укртелеком" полностью откажется от предоставления услуги проводного радио в Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях.

Также мы сообщали, что в Укртелекоме подсчитали сколько тысяч километров медного кабеля у них украли в прошлом году.