В Испании обнаружен первый подтвержденный случай коронавирусом из Китая, который вызывает атипичную пневмонию. Заболел турист из Германии, который до этого общался на родине с зараженным немцем.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Национальный центр микробиологии Испании подтвердил первый в стране случай коронавируса после того, как мужчине поставили диагноз на канарском острове Ла-Гомера. Пациент, турист из Германии, был частью группы из пяти немцев, которых взяли на карантин на острове. У себя на родине все они контактировали с другим немецким гражданином, у которого ранее диагностировали вирус.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла возглавит министерское совещание в субботу, чтобы обсудить ответ Испании на вспышку вируса.

Испания стала седьмой страной Европы, где подтвердили новый тип коронавируса. Ранее о случаях заражения сообщили во Франции, Германии, Финляндии, Италии, Швеции и Великобритании.

От коронавируса на материковом Китае умерли уже 259 человек. Зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

Ранее "Страна" писала, что в Украине разработают свою систему теста на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Гончарук поручил организовать эвакуацию граждан Украины из Китая.