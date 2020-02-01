Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, который предложил пенсионерке с маленькой пенсией продать собаку элитной породы, чтобы расплатиться за коммуналку, извинился. Он сказал, что является новым лицом в политике и не научился отвечать на острые вопросы. По словам депутата, хейт в его сторону начался после призыва не дискриминировать людей по языковому признаку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - написал политик.

Он сказал, что не хотел кого-то обидеть, а хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни.

"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается", - заявил депутат.

Скриншот: Facebook/Євгеній Брагар

В комментарии журналистке "Страны" Юлии Корзун депутат объяснил свою позицию.

"Ситуация с коммунальными тарифами действительно сложная. Реформа внедрения субсидий является ключевой в социальной политике за последние годы, но все же мое выражение не совсем правильно поняли, необходимо действительно проверять людей, которые получают субсидию, потому что в последние годы были случаи, когда ее получали люди, имеющие по несколько квартир и машин, но при этом скрывали свое состояние", - рассказал политик.

Он призвал относиться к вопросам субсидий ответственно и не навредить тем, кто действительно нуждается в помощи.

"Хейт начался несколько дней назад, но он был больше связан с моим обращением в полицию по поводу инцидента в маршрутке, где произошел момент дискриминации по языковому признаку. В этой стране должен работать закон. Есть 161 статья в уголовном кодексе которая запрещает дискриминировать людей по языковому признаку. Представьте себе ситуацию, если бы такое выражение сказали где-то в Германии или Франции. Были бы правовые санкции, поэтому, если мы все же двигаемся в направлении Европейской интеграции, то должны разделять их ценности и относится ко всем гражданам Украины толерантно, независимо от их национального происхождения, языка, веры и сексуальной ориентации", - заявил депутат.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар подал заявление о дискриминации по языковому признаку относительно высказываний ЛГБТ-активистки и участницы АТО Насти Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине.

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