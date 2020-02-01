Вчера столичные карманники,"работающие" в элитных заведениях сорвали крупный куш. Как стало известно "Стране" из информированных источников в МВД, события происходили в премиальном ресторане "Bоhо", расположенном на улице Ивана Федорова в Киеве.

Вчера, на свою беду, в этот ресторан зашел потусоваться и вкусно покушать молодой бизнесмен из Москвы. Однако в разгаре веселья парень расслабился и выпустил из виду свою сумку с деньгами. Этим сразу же воспользовались "дежурившие" в заведении карманники, и незаметно для потерпевшего унесли его сумку.

Когда жертва спохватилась - злоумышленников уже и след простыл. Их добычей стали 50 тысяч долларов.

Потерпевший вызвал полицию и написал заявление о краже. Заведено уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины - Кража в особо крупных размерах. Следователи просматривают видеозаписи из ресторана, чтобы понять, как выглядели воры, и нет ли о них данных у полиции по предыдущим "гастролям".

Напомни, в Киеве вандалы повредили элементы LED-подсветки, встроенной в перила вдоль обновленной Аллеи художников. Инцидент произошел в ночь на 29 января.

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