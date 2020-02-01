Украинские власти не исключали возможности поставлять пресную воду в аннексированный Россией Крым. Аргументируют это тем, что если Израиль поставляет воду в Палестину, хотя между территориями идут военные действия, то и в Украине могут продавать воду на полуостров.

Об этом сообщил председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристовй в комментарии журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях", вышедшей в эфир 30 января.

"Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину - Ред.), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", - сказал он.

Аристов уточнил, что "речь шла о Крыме".

На вопрос журналиста о территориальной принадлежности полуострова нардеп ответил: "Наш Крым, это безусловно". Нардеп ушел после этого вопроса, не рассказав других подробностей.

На видео указано, что разговор "Схем" с Аристовым состоялся 17 октября 2019 года.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.

Видео: YouTube/Радіо Свобода

Ранее "Страна" писала, что в Крыму хотят вернуть на полуостров воду из Днепра.

Также мы сообщали, что экс-представитель Порошенко в Крыму заявил, что Украина может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию Северной части аннексированного Крыма.