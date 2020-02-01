Юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись, которая доказывает связь Службы безопасности Украины с подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлией Кузьменко.

На опубликованном файле в YouTube Кузьменко ведет диалог с женой сотрудника СБУ, консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1-го отдела 5-го Управления ГКР СБУ - Василисой Мазурчук. Имя самого сотрудника не называется.

"Друзья, Вашему вниманию аудиофайл подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Кузьменко, которая выражает серьезную озабоченность предстоящей ликвидацией одного из подразделений СБУ. Это еще один эпизод, показывающий, что СБУ Порошенко-Грицака была преступной организацией, контролировавшей насилие", - сказал он.

Портнов утверждает, что именно это подразделение отвечало не просто за радикалов, а "держало их в рамках экономических взаимоотношений, платило им деньги, и которые просто состояли у них на работе".

"Этот сотрудник СБУ был одним из тех, кто формировал крышу для радикалов, которые осуществляли в нашей стране умышленные убийства, насилие, под видом волонтеров, военных героев, патриотов и героев Революции Майдана", - уточнил он.

Виде: YouTube/Андрей Портнов

Ранее Портнов опубликовал запись разговора сотрудника СБУ Андрея Омельченко. На записи он общается с одним из фигурантов дела Шеремета – Владиславом Грищенко с позывным Буча, советуя ему, как спрятать "концы в воду".

Также "Страна" писала, что появились доказательства того, что подозреваемые в деле убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко были знакомы и общались посредстом телефонной связи и в сети Интернет задолго до резонансного убийства.