Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин во время интервью личному адвокату президента США Руди Джулиани заявил, что сын вице-президент Соединенных Штатов Хантер Байден, если посмотреть на его биографию, является наркоманом и алкоголиком.

Запись интервью была опубликована на странице Джулиани на YouTube. Во время разговора Шокин также указал, что компания Burisma занималась в Украине отмыванием денег.

"У него, насколько я знаю, Джо Байден, в его компетенцию входило вся деятельность, которая велась в Украине. Вне зависимости от финансовых гарантий. Все, что угодно", - сказал он.

Не менее остро Шокин охарактеризовал и прошлое сына Байдена: "У него не было квалификации вообще никакой. Если посмотреть на его автобиографию, и что он делал, он наркоман и алкоголик. И все прочее".

При этом свое увольнение экс-генпрокурор назвал вынужденной мерой. В другом случае, Украина просто не получила бы финансовую помощь от США.

"Мне не осталось другого выбора... Я не очень хотел увольняться. Я говорю: я не понимаю, почему я должен увольняться", - подчеркнул он.

Видео: YouTube/Rudy W. Giuliani

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил о попытке убийства прошлой осенью. Он уверен, что его отравили ртутью пять месяцев назад.

Как писала "Страна", об инциденте с отравлением ртутью упоминается в документальном фильме Рудольфа Джулиани, который тот прилетал снимать в Украину.