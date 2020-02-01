Глава Офиса президента прокомментировал информацию "Страны" о своем расставании с основательницей бренда "La Mare" Анастасией Сличной. Так, он написал, что находится в поиске новой любви.

Об этом Богдан сообщил в комментарии под постом на Facebook журналистки "Страны" Варвары Квитки, в котором подтвердил, что находится в активном поиске, а вот Анастасия Сличная пока что воздерживается от комментариев.

"В поиске))))" - написал Богдан, комментируя слова пользователя Ирины Ханьковой о его статусе.

Напомним, что ранее "Стране" стало известно о расставании Андрея Богдана и Анастасии Сличной. По словам инсайдера, Богдан переживал расставание в Одессе, а Сличная отправилась в Италию.

Также "Страна" писала о возможном увольнении Андрея Богдана.