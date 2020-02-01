Человек, который подозревается в организации преступной группы, убившей Амину Окуеву и еще двух человек, получил гражданство Украины незаконным путем. Он подал справку из так называемой "ЛНР" и получил паспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной Полиции.

Преступники, возглавляемые "поддельным гражданином" убили директора ГП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и Амину Окуеву. У него был украинский паспорт, но он был получен незаконным путем.

"Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", изданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки", - говорится в сообщении.

Следственным управлением полиции Киевской области начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Государственная миграционная служба Украины признала недействительными паспорта гражданина Украины задержанного.

Фото: пресс-служба Национальной Полиции

Напомним, участницу боевых действий в составе батальона "Киев-2" Амину Окуеву 30 октября 2017 года убили, обстреляв автомобиль.

12 января 2020 года правоохранители задержали уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным следствия, его ДНК совпадают с обнаруженными на оружии, из которого совершили убийство Амины.