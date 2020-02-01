Депутат от фракции "Слуга народа" 25-летний Евгений Брагар посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на высокую стоимость коммунальных услуг, продать собаку и расплатиться таким образом.

Совет прозвучал в эфире программы "Голос народа" на "112 канале".

В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ при пенсии 2 тысячи гривен.

По словам пенсионерки, субсидию она получает, но скидка выходит незначительная. Женщина оплачивает 1953 гривны за газ и 154 грн абонплаты. Итого на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 гривен.

"Конечно, судить в таких условиях сложно, мы не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случаи, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир. Если человек имеет несколько квартир, она имеет соответствующее имущественное положение, а значит, не нуждается в дополнительной субсидии. Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил на вопрос женщины Брагар.

Видео: YouTube/Олег Поплавский

Ранее "Страна" писала, что появилось видео с совещания Зеленского, на котором он потребовал объяснения за высокие платежки.

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