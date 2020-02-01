Государственный секретарь Майкл Помпео на встрече с президентом Александром Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100%.

По словам американского чиновника, это все будет по рыночным ценам, передает "Интерфакс-Украина".

Так, Помпео рассказал, что Соединенные Штаты являются наиболее крупным производителем энергоресурсов в мире.

"И все, что нужно, - это обратиться к нам", - подчеркнул он.

Напомним, Помпео в пятницу находился c визитом в Украине. Он провел встречи с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, президентом Украины Владимиром Зеленским и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием. Также он почтил память погибших на Донбассе украинцев, возложив цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.

Также "Страна" рассказывала о том, что, по словам Помпео, Америка не отменит санкции против России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.