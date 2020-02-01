Писатель Захар Прилепин заявил, что голливудский актер и российский дипломат Стивен Сигал, у которого есть российское гражданство, будет баллотироваться в Госдуму России. Прилепин заявил, что кандидат пойдет от его партии "За правду". Чуть позже сам Сигал сказал, что ему и на посту дипломата нравится.

Об этом сообщает "Медуза", со ссылкой на своего корреспондента на учредительном съезде партии "За правду".

"Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен - это круто", - ответил Прилепин на вопрос о том, зачем актер нужен в Госдуме.

При этом Прилепин не смог объяснить, как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии.

Сам Сигал вскоре опроверг информацию о том, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы. "Это не совсем для меня. Я очень рад, что работаю дипломатом", - сказал Сигал на съезде партии.

Ранее "Страна" писала, что создатель игры World of Tanks заявил о создании партии и походе с ней в Госдуму.

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