Президент Беларуси Александр Лукашенко начал встречу с госсекретарем США Майклом Помпео с шутки про диктатуру. В свою очередь Помпео во время окончания поглумился над журналистами, сообщив, что любит их, "особенно когда они уходят".

В ходе переговоров стороны обсудили дипломатическое сотрудничество, назначение посла США в Беларуси, а также отношения с Россией, передает "Белта".

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - сказал Лукашенко вначале беседы.

В то же время Помпео уточнил, что надеется на развитие отношений между странами, а также увеличение инвестиций в Беларусь. "Но мы не говорим о выборе между нами и ими (Россией – Ред.). Мы говорим о дипломатических отношениях", - подчеркнул он.

Уточним, что к протокольной встрече были допущены журналисты. А когда они уходили, Майкл Помпео подчеркнул, что любит представителей СМИ, "особенно когда они уходят". В ответ на это Лукашенко рассказал, что не против того, что медиа называют себя "четвертой властью". Однако призвал не забывать их о том, что есть еще и первая.

Ранее Помпео утверждал, что Америка не отменит санкции против России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.

Напомним, Помпео в пятницу находился c визитом в Украине. Он провел встречи с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, президентом Украины Владимиром Зеленским и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием. Также почтил память погибших на Донбассе украинцев, возложив цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.