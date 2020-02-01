Министр иностранных дел республики Беларусь Владимир Макей заявил, что страна готова на любые шаги для восстановления мира в Украине. Беларусь поддерживает любые форматы переговоров, в том числе и с участием США.

Об этом глава МИД заявил в субботу, 1 февраля, на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео, передает БЕЛТА.

"Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса. "Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

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