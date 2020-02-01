Американская компания Apple решила закрыть все 42 магазина, расположенные в Китае до 9 февраля в связи с распространением коронавируса нового типа 2019-nCoV. Онлайн-магазины пока что продолжат работу в прежне режиме.

Как говорится в материале Bloomberg, решение было принято в рамках предостороженности, основанной на "последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения".

Режим временного прекращения работы коснется магазинов в Наньине, Шеньчжене, Гуанчжоу, Шанхае и других городах материкового Китая. А вот в Гонконге, Макао и Тайване они продолжат работу.

Как известно, Китай является ключевой страной для Apple. Всего за декабрь прошлого года там было отгружено около 3,2 млн iPhone.

Напомним, на территории китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, находятся 57 украинцев.

Ранее сообщалось, что ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также мы писали, что Зеленский переложил ответственность за нераспространение коронавируса в Украине с Минздрава на Кабмин.