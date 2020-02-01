Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с карикатуристом Жюлем и сфотографировался вместе с футболкой, принт которой призывает правоохранителей отказаться от оружия Lanceur de balles de défense. Сами правоохранители назвали инцидент знаком недоверия и пренебрежения.

Как сообщает Politico, правоохранители во Франции уже длительное время противостоят протестам "желтых жилетов" и людям, которые вышли на улицы из-за неудачной пенсионной реформы.

"Мы не ожидали такого от президента. Фотография – знак недоверия и пренебрежения к тем, кто позволил ему остаться президентом, благодаря чьим действиям был обеспечен порядок", - сказал генеральный секретарь профсоюза правоохранителей Ив Лефевр.

На футболке была нарисована кошка без глаза и призыв отказаться от оружия LBD, которое уже запрещено в нескольких странах Европы.

Макрон с карикатуристом. Фото: politico.eu

Сам Макрон, в ответ на обвинения, высказал свое видение ситуации. По его слова, он должен защищать свободу слова и творчества.

"Эта футболка говорит что-то очень глубокое о нашей стране и ее свободе слова" – рассказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что участники протестной акции "желтых жилетов" вместе с представителями главных профсоюзов Франции снова вышли на улицы Парижа в последнюю субботу 2019 года.

Также мы писали, что в годовщину начала протестов "желтых жилетов" в Париже задержали 105 протестующих.

А уже 11 января этого года стало известно, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп обратился к профсоюзом с заявлением, что готов временно отложить повышение пенсионного возраста до 64 лет.