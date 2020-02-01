Известный американский писатель Стивен Кинг удалил свою страницу в социальной сети Facebook. Он сделал это из-за лжи в политической рекламы. Кроме того, писатель не уверен насчет того, не ипопадут ли его персональные данные в чужие руки.

Об этом Стивен Кинг написал в Twitter.

Писатель рассказал, что удаляется, потому что его не устраивает ложная информация, которая допускается в политической рекламе. Также Кинг добавил, что не уверен насчет сохранности персональных данных пользователей.

Скриншот: Twitter/Stephen King

Ранее "Страна" писала, что Стивен Кинг превратит свой дом в архив для писателей.

Также мы рассказывали, что глава ОП Андрей Богдан пожаловался в Facebook на "скукатищу". Ему предложили прожить на одну пенсию, начать посадки и уволить соросят.