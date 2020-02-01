Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля собирается посетить Украину. На странице Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась информация, что официальная церемония встречи состоится в Мариинском дворце, в 10:00 по Киевскому времени.

В ходе встречи главы государств подпишут двухсторонние документы, а после примут участие в Украино-турецком бизнес-форуме, который состоится 3 февраля в 16:00.

Скриншот: Facebook/ Офіс президента України

Напомним, что 6 ноября 2019 года Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Лидеры обсудили подготовку к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Ранее "Страна" сообщила, что появилось видео, как президент России Владимир Путин и Эрдоган вместе повернули вентиль "Турецкого потока".